Em apoio e solidariedade às famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a região sul do Espírito Santo no final de março, o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), anunciou a isenção da tarifa com vencimento no mês de abril para os moradores das cidades sob a atuação da Companhia. A decisão foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, por meio das redes sociais.

Municípios. A medida vai beneficiar diretamente 21.348 famílias, cujas contas de água têm vencimento no mês de abril e residem nas cidades de Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul e São José do Calçado, todas atendidas pela Cesan.

“É mais uma ação do Governo do Estado para aliviar a situação das famílias e empreendedores dos municípios atingidos pelas chuvas. Sabemos que o momento delicado para todos que residem na região, mas é uma notícia importante para aquelas cidades cujo abastecimento de água é gerenciado pela Cesan. Ao todo, são sete dos 13 municípios mais afetados pela enxurrada, sendo que os outros têm sistemas autônomos de água e esgoto”, afirmou o governador.

O presidente da Companhia, Munir Abud, destacou que esta ação é uma forma de contribuir com as centenas de famílias que perderam tudo. “Estamos atuando desde o primeiro momento após as chuvas, mesmo em municípios que não são diretamente atendidos pela empresa, como é o caso de Mimoso do Sul, que possui o Serviço Autônomo de Abastecimento. Deslocamos profissionais e máquinas para as cidades, enviamos caminhões-pipa e tubulações. A Cesan permanecerá apoiando enquanto for preciso, visando mitigar os impactos”, reforçou.

Dentre as ações realizadas pela Cesan, estão: