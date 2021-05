Moradores e comerciantes da Enseada Azul em Guarapari estão reclamando de restrições de acesso à praia de Peracanga. Em vários vídeos eles mostram barreiras na areia da praia e também um fechamento feito nas entradas do bairro.

Respostas. O fechamento teria sido feito pela produção de um show que acontece no local. “O show é legal, a live vai divulgar Guarapari, beleza. Mais neste momento precisamos ganhar dinheiro também. Estávamos preparados para poder trabalhar hoje. Sábado ter um movimento de alguém. Precisamos ganhar dinheiro também igual eles”, disse o comerciante Lucian Serafim da Vitória.

Resposta. Nossa equipe acionou a prefeitura que nos informou que houve a liberação do local. Através de nota nos respondeu que. “A Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) informa que o município já solicitou ao responsável pela realização da live para que retire a estrutura colocada na tentativa de evitar a aproximação de público, qual impede o livre trânsito na faixa de areia. Inclusive fiscais municipais juntamente com a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros já estão no local. Vale ressaltar que o comércio na região está funcionando normalmente.”

O Portal 27 confirmou que a prefeitura liberou a praia. Veja o vídeo com a reclamação do comerciante.