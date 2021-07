A Polícia Militar de Guarapari continua o trabalho intenso de combate ao tráfico de drogas. Na noite desta terça (27) durante patrulhamento de rotina, uma equipe de policiais militares visualizou um indivíduo em atitude suspeita no Bairro Santa Mônica, que foi abordado e, após busca pessoal, foi encontrado em sua posse 224 pedras de crack e a quantia de R$ 150,00 reais. Sendo assim, o indivíduo e o material apreendidos foram encaminhados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Kubitschek. Também na noite de ontem (27) policiais militares receberam a informação de que um indivíduo estaria armazenando e vendendo entorpecentes no Bairro Kubitschek. De imediato prosseguiram ao local e de posse com o indivíduo foram localizados 35 buchas e 02 metades de tablete de maconha, 03 pedras de crack, 01 papelote e 20 pinos de cocaína. Em seguida, com o apoio do cão policial (K9) foi possível localizar na parte externa da residência mais uma 01 porção média de crack. Diante dos fatos, o indivíduo e o material apreendidos foram encaminhados a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

São Gabriel. Já na tarde de terça (27), durante patrulhamento no Bairro São Gabriel, com apoio da equipe do canil (K9), policiais militares realizaram buscas em um local conhecido e utilizado para tráfico de drogas e localizaram 64 buchas de maconha e 01 pedaço médio da mesma substância, 06 pinos, 01 papelote grande e 01 pequeno de cocaína e 07 pedras de crack. Diante dos fatos, o material apreendido foi entregue na 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Não houve detidos.