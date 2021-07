Um homem morreu queimado durante incêndio dentro de uma casa no bairro Santa Mônica em Guarapari. O fato aconteceu na madrugada de hoje na rua Minas Gerais. Segundo vizinhos, o homem não era conhecido ou morador da residência.

Ninguém sabe como o incêndio começou e o fogo se lastrou rapidamente. Antes da chegada dos bombeiros, os moradores do bairro tentaram apagar o incêndio. O corpo do homem só foi encontrado assim que o fogo foi controlado dentro do banheiro da residência. Ele foi identificado como Welton Conceição dos Santos, de 40 anos.

O imóvel estava fechado e o proprietário está a trabalho no Rio de Janeiro. Toda a mobília foi destruída e segundo os bombeiros, a estrutura da casa foi comprometida. O corpo da vítima foi encaminhado para o DML de Vitória.