Quais serão os caminhos do deputado Zé Preto? Ele disputou a Prefeitura de Guarapari nas eleições de 2024, mas acabou derrotado pelo atual prefeito, Rodrigo Borges. Depois, como deputado estadual, teve uma atuação marcada pela busca de investimentos para o município, inclusive com a destinação de emendas parlamentares, em parceria com a administração municipal de Rodrigo Borges.

Em 2026, tentou a reeleição para a Assembleia Legislativa, mas não conseguiu permanecer no cargo. E agora? Quais serão seus próximos passos?

Em publicações de algumas páginas na internet, foi compartilhada a informação de que Zé Preto teria declarado que seria candidato a prefeito em 2028. Resolvi assistir ao podcast em que ele supostamente teria feito essa afirmação. Assisti à entrevista completa.

Quando questionado sobre seus planos para as eleições de 2028, Zé Preto apresentou algumas possibilidades, mas não respondeu diretamente se pretende disputar a Prefeitura. Falou sobre diferentes cenários e, literalmente, afirmou que tudo está em aberto. Disse que pode compor uma chapa, sem especificar com quem ou em qual posição, e também deixou aberta a possibilidade de ser candidato.

Anteriormente, Zé Preto havia afirmado que não seria candidato e que apoiaria Rodrigo Borges. Mas essa declaração foi feita quando ainda exercia o mandato de deputado e acreditava na possibilidade de reeleição. De lá para cá, muita coisa mudou.

Temos um novo governador, o cenário político estadual passou por mudanças e será necessário aguardar a posse de Pazolini para entender como ficará o tabuleiro político capixaba.

O fato é que Zé Preto tem votos e é uma liderança política importante em Guarapari. Seu peso eleitoral precisa ser considerado nas futuras composições. Qualquer grupo que pretenda disputar a Prefeitura em 2028 terá de avaliar a importância de contar com seu apoio.

Afirmar, neste momento, que ele será candidato a prefeito é precipitado. O grupo político que o apoiou na última disputa municipal, formado por lideranças como Casagrande e Ricardo Ferraço, também precisará se reorganizar após as mudanças no comando do Governo do Estado.

O cenário político está em transformação, e novos nomes começam a surgir. Chegou a hora de Zé Preto se organizar e definir seu posicionamento.

Vai apoiar Rodrigo Borges, com quem manteve uma boa relação institucional durante seu mandato como deputado? Vai se aproximar do ex-prefeito Edson, de quem historicamente foi adversário? Pretende construir um projeto próprio? Ou vai apoiar outro nome?

São muitas perguntas, e as respostas deverão aparecer nos próximos meses. Uma coisa é certa: Zé Preto tem capital político e precisará decidir qual será seu próximo movimento. Em 2028, sua posição poderá fazer diferença na disputa pela Prefeitura de Guarapari.