Detran-ES divulga lista de suplentes da CNH Social 2026 às 12h desta terça-feira (3)

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) divulga, às 12h desta terça-feira (3 de novembro de 2026), a lista oficial dos candidatos suplentes selecionados no Programa CNH Social 2026.
A relação dos nomes convocados estará disponível para consulta pública diretamente no site oficial do programa (detran.es.gov.br/cnhsocial). A partir da publicação da lista, os beneficiários chamados já estarão liberados para realizar a etapa de matrícula, cujo prazo de atendimento fica aberto entre os dias 3 e 18 de novembro.
Preenchimento de Vagas Remanescentes
A divulgação da lista de suplentes tem por objetivo convocar os participantes inscritos, observando rigorosamente a ordem de classificação, para o preenchimento de vagas que não foram ocupadas pelos primeiros selecionados. A vacância dos postos ocorreu em virtude do não cumprimento dos prazos regulamentares estipulados para o início e andamento do processo de habilitação pelos candidatos da primeira chamada.
Gratuidades e Escopo do Programa
O Programa CNH Social é uma iniciativa governamental voltada a proporcionar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma totalmente gratuita no estado. Na edição do exercício de 2026, o programa disponibilizou a oferta global de cerca de nove mil vagas para a população capixaba.