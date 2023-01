O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) e a Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES), por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon), estão promovendo o terceiro mutirão de negociação de dívidas para clientes da Dacasa Financeira. A ação, que tem o objetivo de negociar as dívidas e limpar o nome dos consumidores que têm contrato com a instituição financeira, acontecerá no estacionamento da sede da Defensoria, no Centro de Vitória, até este sábado (21).

No mutirão, os consumidores poderão negociar as dívidas em atraso com a Dacasa Financeira, inclusive, se já estiverem sendo cobradas na Justiça. Haverá a possibilidade de quitação das dívidas com o abatimento dos juros e multas, com desconto de até 40% no valor original da dívida. Contratos com mais de 5 anos de inadimplência poderão ser negociados com até 60% de desconto.

Os parcelamentos poderão ser feitos em até 12 vezes a juros simples de 1% ao mês, a depender do tempo do contrato de empréstimo com a financeira. Para ser atendido no mutirão, o consumidor deverá apresentar o documento de identificação com foto e CPF.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, explicou que como a empresa está passando por um processo de liquidação judicial essa é a última oportunidade para que os clientes da Dacasa Financeira quitem as dívidas e limpem o nome.

“Essa ação de recuperação de crédito é um esforço conjunto dos setores público e privado para oferecer melhores oportunidades de negociação para os consumidores. O mutirão é uma iniciativa muito positiva e o Procon-ES vai acompanhar as negociações realizadas durante a ação”, ressaltou Athayde.

Serviço:

Mutirão para renegociação de dívidas com a Dacasa Financeira

Data: 19, 20 e 21 de janeiro de 2023

Horário: das 9h às 16h (quinta-feira a sexta-feira) e das 9 às 14h (sábado)

Local: sede da Defensoria Pública do Espírito Santo (estacionamento) – Praça Manoel Silvino Monjardim, nº 54, Centro, Vitória – ES.