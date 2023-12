A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) publicou, nesta quinta-feira (21), o edital de seleção do Programa Nossa Bolsa 2024 com bolsas para o início do ano letivo de 2024. É o Edital Fapes nº 15/2023 que oferece 1.055 bolsas integrais, ou seja, com 100% das mensalidades dos cursos custeados pelo Governo do Estado.

Inscrições. O período de inscrição terá início às 09h do dia 03 de janeiro com prazo até as 23h59 do dia 17 do mesmo mês. O candidato irá preencher seus dados pessoais e escolher qual curso, turno e instituição de ensino deseja concorrer a bolsa. A seleção será por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos de 2019 a 2023. O interessado poderá optar por qual edição do Enem quer usar a nota na seletiva.

Cursos. Tem bolsa para os cursos de Medicina, Enfermagem, Pedagogia, Administração, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharias, Farmácia, Sistemas da Informação, Nutrição, Geografia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e muito mais. As 54 opções estão distribuídas em 33 instituições de ensino localizadas em 14 municípios capixabas.

“Sempre um divisor de águas para o acesso à educação superior, este programa reflete o comprometimento em proporcionar oportunidades transformadoras, representando o investimento do Governo do Estado no aluno. Comprando vagas em instituições particulares para assegurar acesso para aqueles que tanto almejam cursar uma faculdade e não têm recursos financeiros. Abrindo portas para o futuro de milhares de estudantes, proporcionando o desenvolvimento de talentos e impulsionando a inovação em nosso Estado”, pontuou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas.

Parceria. O Nossa Bolsa 2024 é uma parceria da Fapes com a Secretaria da Educação (Sedu) e investe mais de R$ 45 milhões para custear os cursos de graduação que duram, em média, cinco anos. O valor é proveniente do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

O diretor-presidente da Fapes, Denio Arantes, explicou que a Fapes procura atingir alunos das comunidades mais vulneráveis socialmente e que precisam de apoio do Estado para avançar na formação profissional. “Por meio do Programa, o Governo do Estado demonstra todo o empenho em democratizar o acesso ao Ensino Superior para a parcela da população que mais precisa e nas mais diversas áreas profissionais, afinal, são 54 opções de cursos. Graduação particular tem um custo alto e com o Nossa Bolsa queremos graduar bons profissionais e oportunizar o conhecimento. Estamos com ótimas expectativas”, destacou.

Público-alvo. O candidato deve ter realizado uma das provas do Enem referentes aos anos de 2019 a 2023 e ter renda familiar per capita de até um salário mínimo.

O processo seletivo do Nossa Bolsa prioriza o ingresso de pessoas que moram em bairros com alto índice de vulnerabilidade social e de quem se autodeclara afrodescendente no ato da inscrição. Por isso, é preciso informar o Código de Endereçamento Postal (CEP) para verificar se o candidato está em um bairro atendido pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida.

Requisitos. De acordo com o edital de seleção, somente poderá participar do Nossa Bolsa 2024 o estudante que atender a uma das condições a seguir:

Ter cursado todo o Ensino Médio em escola pública localizada no Espírito Santo;

Ter cursado completamente o Ensino Médio em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral da respectiva instituição localizada no Espírito Santo;

Ter concluído curso técnico em um dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) no Espírito Santo;

Ter cursado o Ensino Médio e/ou Curso Técnico nas Escolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo.

Não podem concorrer a uma das bolsas os estudantes que:

Já tenham sido beneficiários do Programa Nossa Bolsa;

Já tenham concluído qualquer curso de graduação.

Sobre o Programa Nossa Bolsa. O Programa Nossa Bolsa concede bolsas em cursos de graduação ofertados por instituições privadas e é destinado aos capixabas que concluíram o Ensino Médio em escolas da Rede Pública de Ensino ou em escolas privadas, na condição de bolsistas integrais. O Programa integra o eixo Ensino Superior, do Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES.

Serviço:

Programa Nossa Bolsa 2024

Edital Fapes 15/2023 – Nossa Bolsa 2024: clique aqui e acesse o edital

Inscrições de 03/01 a 17/01, por meio do site: www.fapes.es.gov.br/nossabolsa