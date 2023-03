Foi publicada no Diário Oficial da União, na manhã desta segunda-feira (13), a designação do policial rodoviário federal Wermeson Mario Pestana para superintendente regional no ES. O novo dirigente ocupa função que estava vaga desde janeiro, quando houve exoneração dos então gestores regionais. No período, a PRF ES ficou sob o comando do inspetor Emerson Milanezi, Superintendente Executivo e Superintendente Substituto.

Wermeson Mario Pestana tem 43 anos e é natural de Vila Velha, ES. É formado em Licenciatura em História, pela Universidade Federal do Espírito Santo, e graduando em Direito, pela Faculdade Multivix. Ingressou na Polícia Rodoviária Federal em 2016 em Rondônia, retornando ao ES em 2020. Atualmente, está lotado na Delegacia de Linhares, norte do ES, atuando no Grupo de Fiscalização de Trânsito e no Grupo de Educação para o Trânsito.

Dentro da instituição, inspetor Wermeson Pestana é perito em trânsito e possui curso avançado em fiscalização de transporte, ambos pela Universidade Corporativa da PRF. O novo superintendente atuou junto ao Grupo de Direitos Humanos da PRF no combate ao trabalho infantil e escravo no município de Petrolândia e no entorno de Pernambuco, recebendo referência elogiosa pela missão.