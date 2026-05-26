Novo Data Center do ES terá investimento de R$ 383,75 milhões até 2030

O Governo do Estado deu mais um passo decisivo em sua jornada de transformação digital. Avançando no projeto de construção do seu segundo Data Center, que será instalado em Carapina, na Serra, o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) reuniu-se, nesta segunda-feira (25), com a equipe da Bettoni Engenharia — empresa responsável pelo projeto executivo da obra.

A nova infraestrutura integra o Programa ES Mais Inteligente, lançado em fevereiro de 2025. A iniciativa visa expandir drasticamente a capacidade de armazenamento e processamento de dados da administração pública, assegurando estabilidade e rapidez nos serviços oferecidos aos cidadãos.

Inovação Verde e Sustentabilidade. Muito além do porte físico, o empreendimento chama a atenção pelo alinhamento com as pautas ambientais globais.

“O projeto se destaca pelo compromisso com a sustentabilidade. A nova estrutura está sendo concebida para ser um Green Data Center, com uso de energias renováveis e tecnologias voltadas à eficiência energética. Essa é uma tendência consolidada entre as grandes empresas de tecnologia no mundo e que agora chega à infraestrutura pública capixaba”, destaca o diretor-geral do Prodest, Marcelo Cornélio.

Após a reunião de alinhamento, as equipes realizaram uma visita técnica ao terreno que abrigará a estrutura. A Bettoni Engenharia foi representada pelo engenheiro e gerente de projetos Roberto Luigi Bettoni, pelo especialista em Data Center Marcelo Barbosa, pela arquiteta e urbanista Viviane Baciuli e pelo engenheiro eletricista Leandro Lima.

Operação Integrada. De acordo com a liderança do Prodest, a palavra-chave que define o novo Data Center é resiliência. A nova unidade não chega para substituir a atual, mas para somar forças em um modelo de operação integrada conhecido como ativo-ativo.

Na prática, ambas as estruturas funcionarão simultaneamente. Caso ocorra um incidente grave ou falha técnica em um dos prédios, o outro assume a demanda imediatamente, garantindo a continuidade total dos serviços públicos digitais, sem qualquer tipo de paralisação para o usuário.

Investimento. O projeto robusto conta com números expressivos: US$ 76,5 milhões de investimento (cerca de R$ 383,75 milhões) até 2030, viabilizados pelo Governo do Estado em parceria com o Banco Mundial. Serão 2.500 metros quadrados construídos, com capacidade de duas a três vezes maior que o Data Center atual, com projeção entre 600 e 900 quilowatts.

Impacto. O objetivo final de todo esse investimento em infraestrutura de ponta é facilitar o dia a dia dos capixabas. Com mais espaço de processamento e segurança de dados, o Estado planeja expandir e desburocratizar a oferta de serviços digitais. No curto prazo, isso se traduzirá na possibilidade de solicitar exames eletivos ou resolver pendências do Detran diretamente pelo telefone celular, de qualquer lugar, com agilidade e sem filas.