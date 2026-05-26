Da cédula ao Pix: Por que o Banco Central está recolhendo o dinheiro antigo?

O avanço avassalador do Pix transformou a forma como os brasileiros lidam com o dinheiro, reduzindo drasticamente o uso de dinheiro vivo no dia a dia. Diante dessa nova realidade digital, o Banco Central (BC) deu início ao processo de recolhimento gradual das cédulas da Primeira Família do Real — aquelas emitidas a partir de 1994, que já completam mais de 30 anos de história.

A medida engloba as notas tradicionais de R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100, além da histórica cédula de plástico de R$ 10, lançada no ano 2000 em comemoração aos 500 anos do Descobrimento do Brasil. Segundo o BC, o principal motivo para a retirada é o desgaste natural dessas notas após décadas em circulação.

O dinheiro em papel vai acabar?

Não. O papel-moeda não vai desaparecer do Brasil. O que está acontecendo é apenas uma modernização: as cédulas antigas estão sendo substituídas pelas versões mais novas (a Segunda Família do Real, lançada em 2010).

Este processo de recolhimento contínuo começou em julho de 2024. Segundo dados do Banco Central, essas notas históricas representavam apenas cerca de 3% do dinheiro em circulação no país no ano passado.

Cédulas antigas ainda valem. Se você tem alguma dessas notas na carteira, elas continuam tendo valor legal e podem ser usadas normalmente no comércio. Não há necessidade de pressa para trocá-las.

Recolhimento. A operação é feita de forma invisível para o cidadão comum e fica sob responsabilidade dos bancos: o cliente usa a nota antiga no comércio ou faz um depósito no banco e, ao receber a cédula, a instituição financeira a retém. Por fim, o banco envia o dinheiro antigo para o Banco Central, que faz o descarte e a substituição por notas novas.

Identificando cédulas da primeira família do Real. As notas antigas possuem dimensões iguais para todos os valores (ao contrário das atuais, que têm tamanhos diferentes) e contam com elementos de segurança clássicos: