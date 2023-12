A NP Networking realiza na próxima sexta-feira, 08 de novembro, no Cerimonial Paris, na Praia do Morro, mais uma edição do “Encontro de negócios e networking da NP”.

A NP Networking é uma empresa especializada em gerar negócios através do puro networking profissional e rentável. Com base na metodologia própria, visa promover a construção de relacionamentos estratégicos que impulsionem os negócios e gerem resultados reais.

Em pouco mais de 7 meses de fundação, a NP já tem resultados significativos: um aumento de 155 % de crescimento em novos membros; 12 eventos de networking realizados; mais de 450 pessoas presentes nos eventos; mais de 70 encontros de negócios feitos entre os membros; mais de 60 oportunidades de negócios geradas com 67% de eficácia e mais de R$ 440.000, em volume negócios gerados.

De acordo com Marlon Lovatti, idealizador do empreendimento, por meio de um método próprio, a NP atua na criação, estímulo, gerenciamento e condução de uma rede profissional entre empresários.

“O foco principal é no crescimento mútuo das empresas e negócios dos membros da equipe. Em nossa metodologia ensinamos, estimulamos e orientamos o empresário a aumentar seu faturamento e seus negócios, através do marketing de conexões estratégicas e colaborativas onde o membro NP aprende a buscar, identificar oportunidades de parcerias, novos clientes e negócios lucrativos para seu parceiro e para ele mesmo.”, observou.

Com a NP, segundo Paulo Boechat, diretor estadual da NP, os empresários podem desfrutar de um ambiente propício para o desenvolvimento de parcerias estratégicas, troca de experiências, geração de conexões de negócios qualificados e que geram oportunidades de negócios promissoras. “Através de uma abordagem personalizada e focada em resultados, a NP Networking se destaca como uma referência no mercado de networking profissional e rentável. Se você está em busca de uma empresa que possa auxiliá-lo a fortalecer seus relacionamentos profissionais, expandir sua rede de contatos e impulsionar seus negócios de forma rentável e com parcerias significativas, a NP está pronta para te conduzir nessa jornada. Com sua expertise e comprometimento, a empresa se posiciona como uma parceira estratégica que irá ajudá-lo a alcançar seus objetivos empresariais de forma eficiente e lucrativa”, disse Boechat.

VANTAGENS

Ao se tornar membro da NP Networking, as empresas têm acesso a uma ampla rede de contatos, eventos de networking exclusivos, treinamentos especializados, aprendizado gerais e suporte personalizado para potencializar suas estratégias de crescimento. Através dessas iniciativas, a empresa busca criar uma cultura de colaboração e compartilhamento de conhecimentos, permitindo que os membros alcancem o sucesso de forma sustentável e lucrativa.

REMAR

A NP vem se consolidando no mercado por ter uma proposta pioneira e inovadora, tanto que recentemente firmou parceria com a GLMEES (Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo), com o objetivo de expandir sua atuação no estado, o Projeto REMAR, Rede de Relacionamentos Maçônicos, visa contribuir para o crescimento econômico local.

“Participar da NP tem sido uma experiência incrível! Em apenas 5 meses, consegui gerar aproximadamente 300 mil em negócios, graças às dinâmicas do grupo e rodadas de negócios. A estrutura das rodadas permite uma apresentação eficaz do meu negócio e, ao mesmo tempo, proporciona a oportunidade de conhecer melhor os membros e convidados. Isso não só impulsionou minha atividade profissional, mas também abriu portas para colaborações valiosas. Recomendo fortemente a NP para quem busca resultados tangíveis e conexões sólidas no mundo profissional”, contou Matheus Loureiro, membro da NP e sócio da Faz Capital Investimentos.

Serviço

Data: 8 de dezembro – sexta-feira

Horário: 7h às 9h

Local: Cerimonial Paris, na Praia do Morro, Guarapari-ES

Inscrição: https://form.jotform.com/npnetworkingprofissional/cadastro-eventos-np-guarapari

Mais informações sobre a NP no @npnetworking