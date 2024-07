Na tarde de domingo (21), por volta das 14h, os militares se deslocaram ao bairro Nossa Senhora Conceição para averiguar uma denúncia. De acordo com as informações recebidas, uma casa estaria sendo utilizada como depósito de materiais ilícitos. No local, foi visualizado um homem, posteriormente identificado como Y.P.J.B., de 24 anos, em movimentação suspeita nas proximidades do imóvel indicado.

Ele resistiu à ação da polícia, não obedecendo as ordens e tentando evadir-se de motocicleta, mas foi alcançado. Dentro do imóvel, foi localizada uma grande quantidade de drogas, sendo ao todo: sete tabletes de maconha, meio tablete de maconha, quatro pedaços grandes de maconha, nove pedaços de maconha, uma garrafa contendo uma porção de maconha esfarelada, 50 munições de calibre 380, seis munições de calibre 38 especial (deflagradas), um porta-carregador de polímero, uma balança de precisão, material para embalagem, R$ 1.423,80 e uma motocicleta preta, que foi removida ao pátio.

À noite, por volta das 21h, um homem de 31 anos foi detido e um menor de 14 anos apreendido no bairro Muquiçaba, nas proximidades da Praça dos Golfinhos. Eles estavam traficando no local, e foram apreendidos em posse deles 35 pinos de cocaína, 14 pedras de crack e R$ 1.308,00 em dinheiro.

No bairro Ipiranga, por volta do mesmo horário, um menor de 16 anos foi abordado, e com ele foram apreendidas drogas: quatro pedras de crack, uma pedra de crack (1,7g), 12 buchas de maconha, sete pinos de cocaína, um lança-perfume e uma balança de precisão.

Na manhã de sexta-feira (19), os policiais receberam a informação de que um indivíduo teria escondido uma sacola com entorpecentes em uma região de mato no bairro Nossa Senhora Conceição. Após buscas no local, foram encontrados: oito tiras de maconha, 29 buchas de maconha, 25 pinos de cocaína, oito pedras de crack e um rádio comunicador. Nenhum suspeito foi localizado.

Os envolvidos nas ocorrências foram encaminhados para a delegacia local juntamente com os materiais apreendidos.