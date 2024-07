A Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) acolheu, nesta segunda-feira (22), os 17 novos peritos oficiais criminais e uma auxiliar de perícia médico-legal. Os novos servidores, que tomaram posse e iniciaram suas atividades na última sexta-feira (19), foram designados nesta segunda-feira (22) aos seus respectivos locais de trabalho.

Esses profissionais fazem parte da terceira turma convocada pelo concurso público do Edital 01/2018, publicado em 28 de dezembro de 2018, que oferecia 50 vagas para perito oficial criminal, 15 vagas para médico legista, 20 vagas para auxiliar de perícia, entre outras posições dentro do quadro da Polícia Civil.

Entre os recém-chegados está o novo perito oficial criminal Gabriel Araújo de Souza, que expressou grande entusiasmo com a nova função. “Assumir o papel de perito oficial criminal marca uma nova etapa em minha trajetória, combinando minha formação em Engenharia Elétrica e minha experiência como soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo com minha paixão por desvendar mistérios, alimentada por séries criminais. Estou ansioso para atuar diretamente em locais de crime, enfrentando os desafios que essa nova jornada promete. Estou pronto para fazer a diferença”, afirmou.

Convocações nas três turmas. Até o momento, foram convocados para a Academia de Polícia (Acadepol) um total de 132 peritos oficiais criminais, 36 médicos legistas e 72 auxiliares de perícia médico-legal.