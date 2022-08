Uma comemoração especial para os caras do momento. O B27 Beach Club de Guarapari será palco da comemoração de 20 anos de carreira do grupo Os Hawaianos, com presença confirmada do DJ FP do Trem Bala e outras atrações do funk no dia 13 de agosto.

Grupo, que está fazendo sucesso com ‘Desenrola, Bate e Joga de Ladin’, mantém a formação original desde que explodiu com os hits ‘Vem Kicando, Kicando’ e ‘Mexendo o Ombrinho’, no começo dos anos 2000.

Criados na Cidade de Deus, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, Yuri Hawaiano, Tonzão, Gugu e Dioguinho estão novamente no auge, após quase 20 anos de formarem Os Hawaianos, com o hit Desenrola, Bate e Joga de Ladin, feat DJ Bel da CDD e L7nnon. A música se tornou viral no TikTok, somando mais de 200 milhões de visualizações e dancinhas, e conquistou diversas celebridades mundo a fora, como o cantor americano Jason Derulo, a banda McFly e o jogador Cristiano Ronaldo.

O B27 Beach Club, que funciona no Siribeira Iate Clube no centro de Guarapari, vem apostando em atrações de nível nacional em seus eventos e volta a colocar Guarapari como referência no cenário do entretenimento noturno, mesmo durante o período de baixa temporada.

Pela casa já passaram alguns fenômenos do trap, do funk e do sertanejo, como Orochi, MC Cabelinho, Oruam, Bielzin, Murilo Huff.

Ingressos. Os ingressos pra o evento “Hawaianos Convida” podem ser adquiridos através do link abaixo ou nos pontos de venda oficiais (Restaurante Píer 27 – Siribeira e GD Multimarcas, pelo Instagram @gd.multimarcas12

www.superticket.com.br/eventos/hawaianos-desenrola