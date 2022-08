Nesta quarta-feira (03), agentes de viagem do Paraná chegam ao Espírito Santo para participar da ação promocional Famtour, organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e do Instituto Visite o Espírito Santo, com o apoio do trade local. Este é o quarto grupo de agentes de viagens de diferentes estados brasileiros que visitam o Estado.

No roteiro, estão atrativos localizados nas regiões Metropolitana, Montanhas Capixabas e Imigrantes. Até o final deste ano, a meta é receber 204 agentes de viagem de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Paraná, principais estados emissores de turistas para o Espírito Santo.

A atividade tem como objetivo promover o Estado, permitindo uma vivência dos agentes de viagem no destino visitado, além de possibilitar que conheçam os atrativos e também os meios de hospedagem e de alimentação de cada região visitada. Dessa forma, os profissionais poderão levar informações para a criação de pacotes de viagens nas principais operadoras de turismo do País.

Na chegada ao Estado, o grupo almoça no balneário de Manguinhos, na Serra, onde poderão saborear a tradicional moqueca capixaba. Em seguida, os agentes de viagem paranaenses vão fazer um tour até o município de Ibiraçu para conhecer o Grande Buda, localizado às margens da BR-101, no Mosteiro Zen Budista.

O segundo dia do Famtour terá início em Pedra Azul, no município de Domingos Martins, onde conhecerão os atrativos locais, além dos meios de hospedagem e restaurantes. Em seguida, vão fazer um tour pelo Centro da cidade de Domingos Martins.

No terceiro dia, os integrantes da ação fazem um city tour por Vitória e Vila Velha, conhecendo as principais praias das duas cidades e a região da Prainha, em Vila Velha, onde está localizada a Casa da Memória e o Convento da Penha, um dos principais atrativos capixabas. Em Vitória, vão conhecer a Igreja do Rosário e o Centro da Capital, tendo o Palácio Anchieta como um dos pontos de parada na região.

O encerramento do Famtour será nas cidades de Guarapari e Anchieta, possibilitando que os agentes de viagem conheçam os litorais das duas cidades, além dos meios de hospedagem e serviço que fazem parte do roteiro. Em Anchieta, vão visitar também o Santuário Nacional de São José de Anchieta.