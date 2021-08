A partir do dia 5 de setembro, os passageiros que usam as linhas do Transcol que atendem a cidade de Viana vão poder trocar de ônibus pagando apenas uma passagem.

Por não contar com um terminal, alguns deslocamentos no município costumam demorar: o passageiro precisa se deslocar de um bairro de Viana até o terminal Campo Grande, em Cariacica, para voltar para outro bairro da mesma cidade.

O projeto, que se chama Viana+Conectada, as linhas alimentadoras e as municipais da cidade vão permitir a conexão temporal com outras linhas alimentadoras ou municipais. Ao todo, o projeto do sistema Transcol contará com 200 novas possibildades de conexões entre as linhas que ligam as regiões de Viana.

Entretanto, para fazer a conexão, obrigatoriamente o passageiro precisa utilizar o CartãoGV, para que o sistema de bilhetagem eletrônica permita que o usuário realize um novo embarque sem pagar novamente a tarifa.

Em Viana, em vez do passageiro seguir até um terminal para fazer a conexão com outras linhas, ele terá um tempo para realizar um segundo embarque nas linhas pré-estabelecidas pela matriz.