Pazolini afirma que governará para todos e quer “fazer diferença para quem mais precisa”

Um dia após ser eleito governador do Espírito Santo com 1.151.818 votos (52,17% dos votos válidos), Lorenzo Pazolini (Republicanos) concedeu entrevista à TV Tribuna e afirmou que pretende pautar sua gestão pela proximidade com a população e pelo foco em projetos sociais voltados às parcelas mais vulneráveis do Estado.

Pazolini destacou a meta de percorrer todos os 78 municípios capixabas para ouvir as demandas locais e implementar políticas públicas que descentralizem os serviços e investimentos, alcançando as cidades fora do eixo da Grande Vitória.

“É isso que nós vamos fazer agora: aproximar, cuidar, estar perto, gerar empatia e transformação social. Quero fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Expandir esse trabalho para os 78 municípios é levar esperança, paz, prosperidade, educação de qualidade, saúde pública resolutiva, para que você tenha uma vida melhor e tenha qualidade de vida”, declarou.

O novo governador assegurou que manterá a rotina de visitas presenciais aos bairros e comunidades, hábito que marcou sua passagem pela Prefeitura de Vitória. Além disso, garantiu que buscará convênios, financiamentos e parcerias com o Governo Federal e com a bancada capixaba em Brasília, independentemente do cenário político.

“As pessoas se acostumaram a encontrar o prefeito nas ruas, e agora você vai se acostumar a encontrar o governador nas ruas. Vamos buscar financiamento, termo de cooperação, tudo que for possível para trazer obras e investimentos. O Brasil fez a sua decisão, o Espírito Santo tomou a sua decisão. Nós temos que entender e respeitar. Nós vamos governar para todos os 78 municípios e para os 4,1 milhões de capixabas”, pontuou.

Emoção na TV e Lembrança Familiar

Durante o programa, a exibição de um vídeo retrospectivo com imagens de sua atuação profissional — como delegado de polícia, prefeito de Vitória e gestor premiado no Prêmio Band Cidades Excelentes de 2025 — fez Pazolini ir às lágrimas.

O governador eleito relembrou os desafios enfrentados na juventude, destacando a perda precoce do pai, Renato Pazolini, aos 17 anos, e o empenho de sua mãe, Margarida Pazolini, em incentivar os estudos da família. Pazolini também mencionou seu orgulho da origem humilde, destacando ser neto de uma costureira e de um taxista, e lembrando ter trabalhado em uma oficina mecânica antes de ingressar no serviço público.

“Não estava preparado para ver essas imagens aqui e me emociona profundamente. Peço até desculpa, mas é uma vitória baseada no trabalho, no estudo. Perdi meu pai muito cedo, fiquei órfão, e minha mãe, no processo de educação meu e do meu irmão, todos os dias, me cobrava muito e dizia assim: a educação é o único caminho para a sua vida, para o seu futuro”, afirmou.

Na oportunidade, comemorou também o desempenho acadêmico da filha Lorena, de 17 anos — prestes a completar 18 —, que conquistou o primeiro lugar geral no vestibular do Insper, em São Paulo, para o curso de Direito.

Perfil e Trajetória Política

Natural de Vitória, onde nasceu em maio de 1982, Lorenzo Pazolini tem 44 anos e é casado com Paula Pazolini. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Vitória (FDV) e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública, ingressou no serviço público aos 23 anos como auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES).

Em 2007, tomou posse como delegado da Polícia Civil, atuando inicialmente em Aracruz e, posteriormente, em delegacias especializadas como Tóxicos e Entorpecentes, Corregedoria, Adolescente em Conflito com a Lei e Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Sua trajetória política institucional teve início em 2018, quando foi eleito deputado estadual pelo PRP com 43.293 votos. Em 2020, venceu a eleição para a Prefeitura de Vitória no segundo turno, com 58,50% dos votos, sendo reeleito em primeiro turno no pleito de 2024 com 56,22%. Em abril de 2026, renunciou ao cargo executivo municipal para disputar o Palácio Anchieta — ocasião em que a vice-prefeita Cris Samorini (PP) assumiu o comando da capital.

No segundo turno das Eleições 2026, Pazolini venceu a disputa estadual ao obter 52,17% da preferência do eleitorado, superando o atual governador Ricardo Ferraço (MDB), que obteve 47,83% (diferença de 95.699 votos). A posse oficial do novo governador está agendada para o dia 6 de janeiro de 2027, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo.