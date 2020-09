O candidato a prefeito de Piúma, Samuel Zuqui vai confirmar sua presença na disputa nesta quarta-feira, no cerimonial Avalon a partir das 19hs. Na ocasião, Zuqui deve anunciar quem será o seu vice na chapa. O evento deve contar com a presença de vereadores e lideranças estaduais.

O encontro será após a convenção do partido de Samuel, o PSDB que acontece durante o dia no Centro de Piúma. O Democratas, PSD, PMN, PSD e PC do B já confirmaram apoio à candidatura de Zuqui.

Lideranças estaduais e nacionais enviaram vídeos de apoio a possível candidatura de Samuel Zuqui. O evento será transmitido ao vivo pelo facebook do pré-candidato.