O jornalista Philipe Lemos, atual secretário de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura da Serra, está prestes a assumir um novo desafio a partir de 1º de dezembro. Lemos deixará a gestão serrana para integrar a equipe do governo Renato Casagrande (PSB) como secretário de Turismo.

A trajetória de Philipe Lemos na Prefeitura da Serra, sob a liderança de Sérgio Vidigal (PDT), iniciou-se em fevereiro deste ano. Antes disso, o jornalista já havia tentado uma candidatura ao cargo de deputado federal pelo PDT no ano passado, sem sucesso. Agora, sua experiência e habilidades serão direcionadas para alavancar a pasta de Turismo do governo estadual.

Mudanças. Weverson Meireles, atual secretário estadual de Turismo, será transferido para ocupar um cargo de destaque no primeiro escalão da Prefeitura da Serra como secretário-chefe do gabinete do prefeito Vidigal.

Inicialmente, Philipe Lemos negou os rumores sobre sua saída da gestão municipal, mas fontes nos bastidores confirmaram a movimentação. O governador Casagrande, em entrevista à coluna de política da jornalista Letícia Gonçalves de A Gazeta, explicou que a mudança é pontual e surgiu de um pedido de Sérgio Vidigal. “É uma mudança pontual, para atender a um pedido do Vidigal, que precisa do Weverson lá (na prefeitura)”, afirmou Casagrande.

Futuro. Casagrande elogiou o trabalho de Philipe Lemos na Serra, destacando como será sua atuação no futuro. “O Philipe fez um bom trabalho na Serra e, no governo, vamos continuar na mesma linha que adotamos na gestão do Weverson”, complementou o governador.