A cidade de Presidente Kennedy, localizada no Sul do Estado, deu um importante passo para a segurança pública com a implantação de um sistema de monitoramento avançado. A novidade é resultado de uma parceria entre a prefeitura da cidade e a empresa Go In Tecnologia.

Tecnologia. Segundo o Coordenador de redes e infraestrutura, Bruno Goltara, a Go In desempenhou um papel crucial na implementação de um sistema de videomonitoramento de ponta, composto por uma sala de monitoramento própria e mais de 100 câmeras estrategicamente posicionadas. Este sistema inclui um cerco eletrônico com leitura de placas veiculares, prometendo revolucionar a segurança local. Além da vigilância 24 horas por dia, o sistema armazena as imagens para possível consulta.

O sistema, que começou a operar no dia 18 do mês passado, representa uma ferramenta fundamental para auxiliar a polícia local na prevenção e investigação de crimes. As câmeras, localizadas em diversos pontos da cidade, proporcionam uma cobertura abrangente e possibilitam a detecção de incidentes em tempo real.

Integração. A integração do sistema com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Segurança Pública aprimora ainda mais sua eficiência. Além disso, o sistema de leitura de placas veiculares integrado permite identificar veículos suspeitos, ajudando na localização de automóveis ligados a atividades criminosas.

Sobre a Go In. A empresa foi fundada em Guarapari no ano de 2003, com o nome de Radiowave. Ao longo dos anos a companhia foi se expandindo, e hoje está presente em diversos municípios do Espírito Santo e de Minas Gerais. Com sede em Guarapari, conta com profissionais capacitados na área de Telecom e TI.

Ao longo dos anos, a Go In Tecnologia evoluiu, expandindo sua oferta de produtos. Com uma trajetória marcada por constante inovação, a Go In solidificou sua posição como uma das principais empresas do setor na região da Grande Vitória e no sul do Estado, além das operações em Minas Gerais, oferecendo serviços de internet fibra óptica, câmeras residenciais, e hotspot, um serviço que disponibiliza conexão Wi-Fi em locais públicos. Além de atender o público em geral, a Go In também estabeleceu sólidas parcerias com empresas, provedores de internet e órgãos governamentais, reforçando seu papel como protagonista no cenário tecnológico.