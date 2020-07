Durante patrulhamento de rotina realizado pela polícia militar de Anchieta, os agentes abordaram um homem de bicicleta por demonstrar atitudes suspeitas ao avistar a viatura, o indivíduo tentou se esconder dentro de uma casa, e foi surpreendido pelo retorno dos policiais quando tentou escapar.

Durante a abordagem, o homem se apresentou com um nome falso, porém foi reconhecido por um dos agentes, que verificou que se tratava de um foragido da justiça. Diante do reconhecimento do militar, o suspeito apresentou sua verdadeira identidade e disse que tinha ciência do mandado de prisão por homicídio que havia em seu nome e foi conduzido para a 10ª Delegacia Regional de Anchieta.

Carro recuperado. Em Piúma, um veículo com restrição de furto e roubo foi recuperado pela polícia militar. Os agentes receberam informação de que o veículo suspeito estaria circulando pelas ruas do município. Com a ajuda da Patrulha de Trânsito, foi feita a abordagem e constatou-se que a placa do carro estava adulterada. Ao conferirem o número do chassi, os militares perceberam que se tratava de um veículo roubado.

O motorista afirmou que seria apenas um mecânico, e não o dono do carro, que foi localizado logo em seguida. Os dois foram conduzidos à delegacia de plantão para prestar esclarecimentos. As ocorrências aconteceram na última segunda-feira (6).

*Por João Pedro Barbosa (estagiário), sob supervisão de Roberta Bourguignon.

