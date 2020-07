A cidade de Piúma já pode comemorar. Mesmo em momento de retração da economia em virtude de pandemia, o comércio e o empreendedorismo da cidade mostram que estão vencendo desafios.

Com o trabalho bem desenvolvido pela equipe da agência do Nosso Crédito de Piúma, a cidade bateu o recorde da região, operando créditos no valor de quase R$ 1,5 milhão em apenas seis meses de trabalho.

Foram feitas 125 operações de crédito pela agência de Piúma, o que está ajudando os comerciantes e empreendedores locais a vencer a crise e fazer o dinheiro circular dentro da cidade, fortalecendo toda a economia local.

Para se ter uma ideia do sucesso do programa em Piúma, em todo o ano de 2019, a agência Nosso Crédito operou o valor de R$ 839 mil reais. Agora, em plena pandemia, somente no mês de junho de 2020, a agência de Piúma, operou o valor de R$ 775 mil reais em créditos para os microempreendedores. Um sucesso total.

Esse valor coloca Piúma na frente dos municípios mais próximos, com recorde de investimentos em números de clientes e de valores aprovados. “Mesmo diante de todas as dificuldades e de restrições sociais devido a pandemia, quero parabenizar a equipe do Nosso Crédito de Piúma, por ajudar os nossos empreendedores e por fortalecer a economia de nossa cidade”, disse a prefeita Martha Scherrer.

Como ter acesso ao microcrédito. Para obter o crédito, o empreendedor deve buscar atendimento atualmente de forma remota pelo telefone da Sala do Empreendedor (028) 3520-2172, que fica no prédio novo da Prefeitura na rua Anibal de Souza Gonçalves, n° 18, Acaiaca, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h.