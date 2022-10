A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Linhares, prendeu, nesta sexta-feira (07), um homem de 52 anos. Ele é suspeito de abusar da enteada, uma jovem de 22 anos com Síndrome de Down, no distrito de Nova Esperança, em Linhares.

A partir de uma denúncia anônima relatando que a vítima era abusada pelo namorado da mãe, a Deam iniciou o trabalho investigativo. “Realizamos oitivas de testemunhas e diligências. Por meio do serviço de inteligência, foi possível identificar o suspeito”, contou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Linhares, delegada Silvana de Paula Castro.

Investigações apontam que o homem se relaciona com a mãe da vítima há seis anos e os abusos aconteciam dentro da residência, nos momentos em que o suspeito visitava a mãe dela. Durante o depoimento, foi relatado que os três dormiam na mesma casa e que o estupro acontecia nesses momentos. O suspeito confirmou que eles dormiam na mesma cama, mas negou os fatos, alegando que não se recorda.

As diligências estão em andamento também para apurar se a mãe da vítima sabia dos abusos e se foi omissiva. O suspeito também é investigado por ter agredido a companheira e por ter dado um soco no rosto da vítima, que ficou desfigurado após a agressão.

O investigado foi encaminhado à Delegacia, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária. Após os procedimentos de praxe, ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS), permanecendo à disposição da Justiça.

O suspeito vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável, devido à vítima ter Síndrome de Down, e lesão corporal pela agressão contra as vítimas.