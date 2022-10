A Polícia Militar informou que vai abrir inquérito administrativo para averiguar as circunstâncias da morte de homem durante uma ocorrência, ocorrida no Lameirão, na noite deste domingo (09).

Em nota enviada pela assessoria da Secretaria de Segurança Pública foi informado que. “O 10º Batalhão esclarece que a ação ocorrida no bairro Lameirão será devidamente apurada pela Instituição em procedimento administrativo”, afirmou a PM através de nota.

Atirou nos policiais. O homem que veio a óbito é Wanderson Chaves Ferreira, de 28 anos, que foi morto a tiros depois de uma abordagem polícia. (Link). A polícia também explicou a dinâmica da abordagem. Segundo a PM, durante a ocorrência envolvendo denúncia de tráfico de drogas, a vítima foi abordada pelos militares, tentou fugir e durante a fuga disparou duas vezes contra o policial militar, que revidou agressão.

“Durante o patrulhamento no bairro Lameirão, em Guarapari, na noite desse domingo (09), militares visualizaram cinco indivíduos em frente a uma residência de varanda aberta. Ao notar a aproximação da viatura, um deles entrou na casa e começou a correr. Imediatamente, os policiais desembarcaram da viatura e deram ordem verbal de parada, porém o suspeito continuou a fuga, sendo acompanhado por um militar. Ao chegar na outra saída da residência, o suspeito levou a mão na cintura e pegou uma arma de fogo. Com o armamento em punho, o indivíduo voltou seu tronco, com o braço que segurava a arma, na direção do militar e efetuou um disparo. Em seguida, tropeçou e caiu de frente para o policial, porém rapidamente levantou a arma e apontou para o militar, que novamente atirou, cessando a injusta agressão”, informou a polícia.

Rodovia. Na manhã desta segunda-feira (10), familiares de Wanderson fecharam a Rodovia Paulo Borges, na altura do bairro Lameirão, em manifestação acusando excesso da polícia militar durante abordagem. Os manifestantes colocaram fogo em pneus, e foi preciso intervenção do corpo de bombeiros para apagar o incêndio.

Passagens. Segundo a PM, Wanderson tinha várias pela Justiça, entre elas pelo crime de tráfico de drogas. O revólver usado por Wanderson para atirar contra o militar, uma pistola calibre 380, foi apreendida e levada para a 5ª Delegacia Regional, em Guarapari.

A PM finalizou a nota dizendo que “A Polícia Militar reforça seu compromisso de servir, proteger e assistir a sociedade capixaba oferecendo o melhor na prestação de serviço de segurança pública.”