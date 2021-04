Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram prisão de suspeitos e apreensões de drogas em ações preventivas na última quinta-feira (22) no município de Guarapari.

37 vasos com mudas. Durante a tarde, por volta das 16h, policiais militares prosseguiram ao bairro Santa Margarida para verificar uma denúncia. Ao chegar no local, os militares avistaram várias mudas de plantas, que ao se aproximar, constataram ser pés de maconha. Ao todo foram recolhidos 37 vasos com mudas da planta. Foi informado por vizinhos que o proprietário da residência é um indivíduo com problemas psiquiátricos. O mesmo não foi localizado pela equipe. O material foi encaminhado para a delegacia local.

Blitz. Durante a noite, por volta das 20h, durante a realização de uma blitz no bairro Setiba, militares abordaram um indivíduo inabilitado a bordo de uma moto e localizaram um tablete de maconha dentro da mochila do mesmo. Após conversa com o suspeito, o mesmo informou que iria entregar o material ilícito para um indivíduo no bairro Perocão.

Assim, os policiais prosseguiram ao local e visualizaram um homem, que empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial, momento que dispensou uma sacola contendo drogas. Ao todo, foi apreendido 789 pinos de cocaína, 1 tablete de maconha e 1 pedaço grande do mesmo produto. Após buscas nas proximidades, o indivíduo que dispensou a sacola foi localizado, sendo detido e encaminhado para a delegacia juntamente com o primeiro suspeito.

Kubitscheck. Ainda durante a noite, por volta das 23h, militares realizavam patrulhamento no bairro Kubitscheck quando receberam informação de uma pessoa que não quis se identificar, que uma casa de um traficante do bairro que encontra-se preso no momento, estaria sendo usada para armazenar drogas. Assim, ao prosseguir ao local indicado, os militares avistaram a casa com as portas abertas e localizaram 72 buchas de maconha; 09 pedaços de maconha; 53 pinos de cocaína; 01 balança de precisão e material para embalo de entorpecentes. No momento da ação não havia nenhum suspeito no local.

Os detidos foram encaminhados para a delegacia local juntamente com todo o material apreendido.