O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) anunciou, nesta sexta-feira (23), a autorização do pagamento de R$ 245 mil para a continuidade de obras de saneamento básico em Colatina, no Espírito Santo. O recurso é destinado a ações no Sistema de Esgotamento Sanitário na sede do município, especialmente com o interceptor na margem esquerda do Rio Doce.

“O investimento em saneamento básico é fundamental para garantir dignidade e melhores condições de vida para milhares de famílias brasileiras. Além disso, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem o compromisso de não deixar obras paralisadas e de terminar empreendimentos em andamento. Assim, demonstramos todo o respeito ao dinheiro pago pelo contribuinte”, destacou o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

R$ 72,7 milhões para 15 unidades federativas

Além dos R$ 245 mil, o MDR anunciou a liberação de outros R$ 72,5 milhões para a continuidade de obras de saneamento em outras 14 unidades da Federação. Os repasses tambem vão atender empreendimentos nos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, além do Distrito Federal.