Troca de informações entre polícias permite captura de suspeito de homicídio em Meaípe

Um homem de 30 anos, investigado por envolvimento em uma tentativa de homicídio no município de Caratinga, em Minas Gerais, foi preso na quarta-feira (28 de outubro de 2026) no bairro Meaípe, em Guarapari. A captura ocorreu por meio do cumprimento de um mandado de prisão preventiva executado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.
A localização do paradeiro do suspeito foi viabilizada por uma cooperação de inteligência entre as forças policiais mineiras e capixabas.
Integração Policial e Localização em Meaípe
De acordo com as informações fornecidas pela Polícia Civil do Espírito Santo, a Delegacia de Homicídios de Caratinga levantou os dados do ponto onde o investigado estava escondido e repassou o endereço à Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.
De posse das informações, agentes da DHPP realizaram diligências de campo até o local indicado no bairro Meaípe. O suspeito foi abordado pelas equipes policiais, notificado formalmente sobre a existência da ordem judicial de prisão e conduzido para a sede da unidade policial.
Encaminhamento Prisional
Conforme registrado pela Polícia Civil, nenhuma substância ou material ilícito foi encontrado com o homem durante a realização da abordagem e da varredura no local.
Após a conclusão dos procedimentos cartorários e administrativos de praxe na delegacia, o homem de 30 anos foi transferido e entregue ao sistema prisional, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.