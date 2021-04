O Sargento da Polícia Militar do Espírito Santo Kleber Evangelista de Araújo, de 50 anos, foi mais uma vítima da covid-19 no Estado. O policial estava internado no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, há 10 dias, e faleceu na manhã de ontem por complicações da doença.

Depois de atuar no 10º Batalhão de Guarapari por muitos anos, Kleber estava atuando no CIODES, em Vitória, e somava 28 anos na polícia. O enterro aconteceu no Cemitério Jardim da Saudade, em Cariacica, cidade onde Kleber morava com a esposa e os dois filhos, de 19 e 9 anos.

“Meu irmão era um cara forte, saudável. Não era um atleta, mas sempre se cuidou, usou máscara, álcool. A esposa dele é enfermeira e eles sempre tomaram os cuidados. Infelizmente aconteceu com ele, de um modo muito forte. É complicado, mas foi a vontade de Deus”, disse o militar Fabrício Evangelista, irmão de Kleber, ao jornal A Tribuna.