Após o portal 27 através de duas informações de bastidores políticos, informar que o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, já tinha dois nomes para indicar para a sucessão dele em 2024, o prefeito, através de sua assessoria, negou as informações.

A informação que o prefeito nega e que o portal 27 apurou, é que ele já citou em uma pequena reunião, que o nome para sucedê-lo é o de um empresário do ramo do comércio e da construção civil. Esse seria o primeiro nome na cabeça de Edson. (Confira)

Vice. Mas outra coluna política publicada por mim hoje (10), trouxe a informação que Edson em outra reunião, citou que poderia lançar o nome de seu atual vice-prefeito, Leozildo Dias Silva, para disputar a prefeitura em 2024. (Veja aqui)

Não decidiu. Em nota a assessoria de Edson disse que as informações não procedem e que ele não decidiu nenhum nome ainda. Segundo a nota. “O prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, esclarece que é inverídica a informação de que já decidiu quem irá apoiar como candidato a prefeito de Guarapari em 2024. Edson destaca que ainda não está pensando em sucessão, mas quando isso ocorrer, fará o anúncio publicamente”, explicou a nota.

Com as movimentações politicas se aquecendo, com 2023 chegando, em breve saberemos quem tem as informações corretas e quem aceita (ou já aceitou) o desafio de continuar o legado de Edson Magalhães na prefeitura de Guarapari.