A Polícia Civil de Guarapari prendeu um homem acusado de assaltar uma loja e esfaquear o proprietário em Guarapari. Após assaltar e fugir em uma moto, ele ainda causou um acidente e acabou sendo preso na tarde desta terça-feira (18).

Essa é a segunda vez que Diego Cardoso Dutra, de 38 anos, vai parar na prisão por roubo.

O delegado responsável pelas investigações, Guilherme Eugênio, titular Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Guarapari, esclarece que Diego foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva e pode pegar até seis anos de detenção por tentativa de latrocínio.

O caso aconteceu no último dia 19 de maio. “Ele rendeu primeiro a caixa do estabelecimento e tomou a força todo o dinheiro do caixa. Assim que ele saiu da loja ele foi surpreendido pelo proprietário do estabelecimento, que não entendia o que estava acontecendo, mas percebeu que havia algo de errado após as funcionárias gesticularem para ele. O proprietário começou a discutir com Diego, e nesse contexto Diego sacou a arma que portava desferiu dois golpes contra essa vítima”, lembra o delegado.

O proprietário foi atingido no ombro e na cintura com os golpes de faca. Durante a fuga de Diego, ele provocou um acidente de trânsito, o que veio a danificar a moto, mas logo levantou a motocicleta do chão e seguiu o trajeto, até abandonar o veículo e o capacete.

“A equipe da Deic localizou a moto e o capacete logo após o acidente, e pelas características nos dão a certeza de que foram empregados no crime. A motocicleta foi vendida várias vezes sem que houvesse a transferência formal, e por esse motivo tivemos um pouco mais de trabalho até chegar ao real autor”, disse Eugênio.

O que causa curiosidade é que toda a ação da tentativa de latrocínio durou exatos 37 segundos. Foram 10 segundos para o roubo do caixa e 17 segundos durante a discursão com o proprietário e as duas facadas desferidas. A quantia roubada não foi recuperada, e o proprietário estima que havia menos de R$ 200 no caixa. Veja o vídeo do assalto.