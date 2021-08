Uma iniciativa, inédita no Espírito Santo, resultou na destinação de R$ 5 milhões para os consórcios de saúde dos municípios capixabas. A ação do deputado federal Ted Conti (PSB) vai beneficiar milhares de pessoas que buscam tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A emenda encaminhada pelo deputado, atenderá principalmente as cidades do interior. “Faço isso com muita satisfação, pois sei das necessidades da saúde do nosso Estado, principalmente nas cidades do interior e esses recursos com certeza irão ajudar as pessoas mais necessitadas”, ressaltou o deputado.

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, parabenizou a iniciativa e falou da importância dos valores para os consórcios da saúde. “A medida com certeza é de grande valia para a sistema de saúde do Espirito Santo, e os capixabas irão reconhecer isso”, disse Nésio.

Os consórcios de saúde são instrumentos que permitem a dois ou mais entes federados desenvolverem ações em comum, em âmbito regional, para a prestação de serviços públicos. Em vez de se discutir ações para cada município, por exemplo, elabora-se um planejamento integrado e a gestão conjunta para toda uma região.

Veja os valores: