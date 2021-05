O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã desta quinta-feira (27), a entrega de 21 novas viaturas para as polícias Militar e Civil. A solenidade foi realizada no pátio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em Vitória. Todos os veículos são caminhonetes modelo Nissan Frontier e vão atender o setor de Perícia da PCES e as Forças Táticas das unidades da PMES na Região Metropolitana. Cada unidade teve custo de R$ 148.450,00.

Em sua fala, Casagrande destacou que o investimento compõe o projeto de reestruturação das forças de segurança, dentro do escopo do programa Estado Presente em Defesa da Vida.

“Estamos realizando mais uma entrega de viaturas para equipar e dar condições às nossas forças de segurança. São viaturas para a Polícia Militar e também para a Perícia Técnica da Polícia Civil. Nossa equipe está produzindo, respondendo a esse momento difícil que vivemos e ainda trazendo resultados. Essas viaturas têm computadores embarcados, com uma rede wi-fi de alta potência para que o policial possa acionar o Ciodes ou puxar os dados necessários de quem está abordando. É a tecnologia no enfrentamento da criminalidade”, disse o governador.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, reforçou a importância de mais essa grande entrega às instituições, demonstrando que é uma prioridade do Governo em dar mais estrutura de trabalho e dignidade aos servidores que estão na linha de frente no combate e resolução de crimes.

“Mais uma vez o governador Renato Casagrande demonstra toda a sensibilidade com a Segurança Pública e não mede esforços para recuperar as estruturas das instituições. São caminhonetes excelentes que vão ajudar, tanto no patrulhamento ostensivo, com a atuação das Forças Táticas, como na elucidação de crimes ocorridos, com suporte do trabalho de Perícia da Polícia Civil em todo o Estado. O programa Estado Presente tem foco na preservação da vida, mas também nessa reestruturação física das polícias, que estão dando um excelente retorno à sociedade capixaba”, afirmou Ramalho.

“A Polícia Militar já investiu, em nossa gestão, R$ 18 milhões na aquisição de viaturas e já foram liberados mais R$ 30 milhões pelo governador Renato Casagrande. É uma importante renovação da nossa frota, com computador embarcado, dando mais segurança, conforto e eficiência aos nossos militares, na prestação de um serviço de qualidade para a sociedade capixaba”, pontuou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

“É uma grande entrega para o nosso setor de Perícia, que atende locais de crime em todo o Espírito Santo. Já foram R$ 8 milhões investidos em viaturas para nossas unidades, além dos R$ 40 milhões em investimentos, sob orientação do nosso governador Renato Casagrande, na área de tecnologia. São importantes entregas e um legado que vamos deixar na instituição”, comentou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.