A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai disponibilizar nesta quinta (27) e sexta-feira (28), das 08 às 11h, no Centro de Atendimento à Saúde da Mulher, em Muquiçaba, a vacina contra Covid-19 da Pfizer, para atender exclusivamente para vacinação de gestantes.

As gestantes serão atendidas independente do tempo de gravidez. Para receber a vacina, é preciso levar a caderneta de gestante, o cartão de vacina, o CPF, cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinada ou do responsável.

O cartão de vacina é de extrema necessidade, não esqueça de levar.