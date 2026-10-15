Praia do Morro recebe shows de Sarah Beatriz e Fernandinho no evento “Vida Jesus Guarapari”

A Praça da Paz, localizada na orla da Praia do Morro, será o ponto de encontro para uma noite de louvor, fé e espiritualidade no próximo dia 24 de outubro (sábado), com a realização do Vida Jesus Guarapari. Promovido pela Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento contará com apresentações de Jonata Cabral, Sarah Beatriz e Fernandinho, com acesso totalmente gratuito para o público.

A iniciativa visa reunir moradores e turistas em um momento de celebração e comunhão, fortalecendo e expandindo as opções de programação cultural e religiosa no município. O encontro integra o calendário oficial de eventos da cidade, com o objetivo de oferecer momentos de convivência, lazer e união para as famílias.

Programação dos Shows

As atividades no palco da Praça da Paz terão início no início da noite e se estenderão ao longo do sábado. Confira o cronograma do evento:

18h – Jonata Cabral: Abertura da programação musical.

20h30 – Sarah Beatriz: Apresentação de um dos principais nomes da nova geração da música gospel no país, trazendo no repertório sucessos como “Todavia Me Alegrarei”, “O Medo Não Vai Me Parar” e “Promessas”.

22h – Fernandinho: Encerramento da noite com o cantor e compositor de trajetória consolidada na música cristã contemporânea, interpretando clássicos como “Faz Chover”, “Uma Nova História” e “Todas as Coisas”.

Valorização Cultural e Encontro Familiar

Para as lideranças do município, a realização do Vida Jesus Guarapari reforça o compromisso da administração municipal em acolher diferentes públicos e manifestações religiosas.

O secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, destacou a relevância de preparar um momento especial voltado às famílias. “Estamos preparando uma noite especial, com grandes nomes da música gospel nacional e uma programação que transmite mensagens de fé, esperança e amor ao próximo. Queremos proporcionar um momento de união para as famílias e valorizar as diferentes expressões culturais e religiosas presentes em nossa cidade”, afirmou.

Já o prefeito Rodrigo Borges ressaltou o papel do evento na promoção do turismo e da convivência comunitária. “Guarapari é uma cidade que acolhe a todos, e nossa programação busca oferecer oportunidades de encontro, lazer e celebração para moradores e visitantes. O Vida Jesus será um momento de louvor, fé e união, reunindo famílias em uma noite especial”, concluiu o gestor.

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