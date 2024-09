A juíza eleitoral Serenuza Marques Chamon, da Comarca de Anchieta, no Espírito Santo, atendeu a uma solicitação da Coligação “Juntos, Vamos Voltar a Dar Certo”, e determinou a exclusão de um vídeo publicado pelo atual prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, em suas redes sociais. A decisão é parte de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida contra Petri e os candidatos à prefeitura nas eleições de 2024, Leonardo Antônio Abrantes (Léo Português) e Renato Lorencini.

No vídeo, Petri acusa a gestão anterior de ter demolido a Escola Tom e Jerry de forma “covarde” e menciona que os alunos foram colocados em uma “pousada improvisada”, com pagamento de aluguel supostamente desnecessário. A coligação autora da ação defendeu que a demolição foi realizada após vistoria da Defesa Civil Estadual, com o objetivo de garantir a segurança dos alunos e servidores.

A juíza reconheceu que a manutenção do vídeo nas redes sociais poderia prejudicar a lisura do pleito eleitoral, uma vez que as informações veiculadas não se mostravam verídicas naquele momento. Assim, foi determinada a retirada imediata do vídeo, com multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.