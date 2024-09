Na noite de ontem (11), o vereador Izac Queiroz lançou oficialmente sua campanha em um evento que lotou o espaço de lazer do campo do Aliança, em Guarapari. O encontro contou com a presença de moradores, lideranças comunitárias e estaduais, que foram dar apoio a um dos vereadores mais atuantes da cidade.

Durante seu discurso, Izac destacou algumas de suas ações na Câmara Municipal, lembrando sua postura firme em momentos decisivos. Entre os pontos mencionados, ressaltou o voto contra o reajuste dos salários de vereadores. Dos prefeito e secretários durante a pandemia.

O parlamentar também criticou o empréstimo de 58 milhões pela prefeitura e a transferência do hospital sem a devida licitação. Na área do transporte público, destacou sua atuação como presidente da CPI que investigou o setor e sua oposição ao que chamou de “indústria das multas”.

Ao final, Izac agradeceu o apoio dos eleitores e das lideranças que sempre estiveram ao seu lado durante seu mandato, reforçando o compromisso com a cidade e o seu trabalho em prol da população.