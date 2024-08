A Prefeitura de Guarapari inaugurou na noite dessa sexta-feira, o Hospital Geral Dr. Luiz Buaiz, na Praia do Morro. Depois de três dias de eventos a cidade agora passa agora a ter um complexo hospitalar de ponta para atender a demanda na área da saúde.

A inauguração aconteceu na presença de diversas autoridades públicas, como o vice-governador Ricardo Ferraço, o secretário estadual de saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, a representante da ministra da saúde e coordenadora geral de atenção especializada à saúde, Tatiane Batista Nascimento Chaves de Faria. Além da secretária municipal de saúde, Alessandra Albani, o presidente do Hifa, Winston Roberto Machado, o superintendente Jailton Pedroso, o gerente geral do Porto de Ubu Samarco, Rodolpho Samorini e o representante da família Buaiz no estado, Alexandre Buaiz Neto.

Maternidade. Inicialmente, o hospital funcionará com serviços de maternidade e, após 45 dias de inauguração, contará com a maternidade e em seguida as demais áreas como pediatria, clínica médica, cirurgias, enfermaria, UTI, ortopedia, traumatologia, cardiologia e pneumologia.

A obra foi idealizada pelo prefeito Edson Magalhães para atender às necessidades da população, com 140 leitos de internação e 23 leitos de pronto-socorro. O número de acordo com o executivo municipal pode ao longo dos meses chegar a mais de 200.

“Esse hospital é um sonho de Guarapari que agora está se tornou realidade. Aqui vamos salvar muitas vidas, cuidar de pessoas e ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa população. A cidade comemora mais essa vitória, uma vitória do povo, uma vitória de Guarapari”, destacou Edson.

O prefeito afirmou ainda que a estrutura completa do hospital irá oferecer atendimentos de média e alta complexidade, atendendo às demandas da população de Guarapari e cidades vizinhas. “Essa é a obra que marca o presente e o futuro de Guarapari”, concluiu.