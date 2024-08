A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) concluiu, nessa quinta-feira (15), a remoção das cabines da antiga praça de pedágio na Rodovia do Sol, em Guarapari. O serviço, que foi iniciado em 15 de julho, estava estimado para ser concluído em meados do mês de setembro.

O secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, ressalta que todo o processo foi realizado de forma eficiente, integrando o projeto de reorganização viária das antigas praças de pedágio.

“Não registramos interrupção do trânsito ou qualquer contratempo, pelo contrário: conseguimos finalizar esse serviço na metade do tempo previsto. Essa medida vem complementar a significativa decisão da extinção do pedágio, que representou um marco para a população, aliviando os custos de deslocamento. Desde dezembro nós identificamos um aumento na circulação de veículos na Rodovia do Sol, que vemos como melhoria ao acesso aos serviços na região e também um fomento ao comércio local”, explica Damasceno.

Em dezembro de 2023, a cobrança do pedágio foi oficialmente encerrada, quando o Governo do Estado, por meio da Semobi e da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), assumiu a gestão do trecho que compreende a Terceira Ponte e a Rodovia do Sol. Vale lembrar que, há cerca de um mês, o Governo também concluiu a remoção das antigas cabines da Terceira Ponte.