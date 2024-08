Marcelo Moryan, artista multimídia de Guarapari-ES, está redefinindo os limites da sua fotografia com a abordagem inovadora que combina Inteligência Artificial (IA) e técnicas tradicionais. Sua jornada na criação de imagens realísticas por IA começou com sua paixão por acompanhar as últimas tendências tecnológicas em suas áreas de atuação.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

O talento de Moryan não passou despercebido. Ele conquistou a prestigiosa medalha Platinum no Festival Internacional Brasília Photo Show com sua obra “Guerreira Etíope”, marcando seu lugar entre os pioneiros desta nova forma de expressão artística.

TÉCNICA EXCLUSIVA EM 06 ETAPAS

O diferencial de Moryan está em sua técnica pessoal, que envolve um processo meticuloso de 6 etapas:

1. Análise e construção de prompts com IA avançada (Claude)

2. Geração inicial de imagens (Midjourney)

3. Aplicação de 28 anos de experiência em manipulação de imagens

4. Utilização de 16 anos de expertise fotográfica

5. Refinamento com softwares exclusivos de IA

6. Finalização com softwares tradicionais potencializados por IA

“Não é a IA que traz o realismo, é a minha experiência como fotógrafo tradicional”, afirma Moryan.

IMPACTO E VISÃO FUTURA

O artista vê a IA como uma ferramenta para concretizar sua imaginação e enfatizar seus projetos em diversas áreas, incluindo vídeo. Ele ressalta: “A IA veio para facilitar os processos mais chatos, pois ela cria dinamismo – mas é bom frisar que de nada adianta a IA se você não for criativo.”

Moryan conclui que a criatividade continua sendo o fator diferencial. “Uma imagem que impacta não é só constituída de pixels, mas tem toda uma abordagem em várias áreas como literatura, pintura e, pasmem, até na matemática. Uma imagem para falar por si precisa estar viva e isso só a emoção humana ainda é capaz de fazer e de sentir.”

Com sua visão única e habilidades multidisciplinares, Marcelo Moryan continua a inspirar e liderar a vanguarda da fotografia assistida por IA, provando que a fusão entre tecnologia e criatividade humana pode produzir resultados verdadeiramente extraordinários.