O Portal 27 está fazendo algumas matérias mostrando os temas citados pelo prefeito, durante lançamento das obras de reforma e entrega da nova estrutura do Aeroporto. Primeiro falamos dos R$ 200 milhões de investimento.

Turismo. O segundo tema falado pelo prefeito é sobre o investimento em turismo e o novo aeroporto. Segundo Edson, o turismo é a nossa vocação. “As pessoas as vezes encontram comigo pela prefeitura ou pelas ruas ou por outros ambientes, é sempre aquela indagação. Prefeito, e o polo industrial de Guarapari?? Eu digo a vocês, um polo industrial com empresas limpas, empresas saudáveis, é tudo que nós queríamos em nossa cidade. Mas o que precisamos reforçar mesmo e fomentar e trabalhar é o nosso turismo. É a nossa vocação”, disse.

Ainda de acordo com o prefeito. “Guarapari tem 52 praias, uma cidade que desponta como a principal cidade, sem dúvida nenhuma, do Estado do Espírito Santo em turismo, nós temos que trabalhar isso aí de uma maneira cada vez mais forte. Trazendo empreendimentos que a gente possa fazer a diferença em nossa cidade”, afirmou.

Novo Aeroporto. Segundo Magalhães “Por isso, na segunda feira, depois que nós fizemos um levantamento em diversas áreas em Guarapari, nós estaremos então assinando um decreto semana que vem de uma área que com certeza é uma área espetacular e propícia para a implantação do novo aeroporto de Guarapari”, disse ela na semana passada.

Internacional. Posteriormente, em entrevista a imprensa, o prefeito disse que a expectativa é de construir um aeroporto internacional em Guarapari. “Queremos desapropriar uma área semana que vem, uma área que já tem uma logística prévia da Anac, para que a gente possa implantar o mais breve possível, o aeroporto internacional de Guarapari, para que nós possamos receber aqui diversas aeronaves, em todos os seus tamanhos e com isso a gente dar um boom nesse aeroporto de Guarapari”, afirmou o prefeito, explicando ainda que esse novo aeroporto deve ficar localizado na rodovia do Sol, próximo a Setiba.