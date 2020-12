O verão começou ontem, e o Quiosque Onze, na Praia do Morro, em Guarapari, preparou um cardápio especial para celebrar a alta temporada. É que este ano, a família completou 43 anos de tradição, e tem motivos para comemorar.

A frente do negócio desde a fundação, a comerciante Maria de Jesus Matos, 60 anos, e a filha Viviane Matos Coutinho, 41, revelam que o lançamento deste ano são as moquequinhas e o bobozinho de camarão servidos com torradas na panela de barro, além de lagosta gratinada.

“Inovamos todos anos. A cada chegada do verão, um prato de lançamento é estudado, não deixando de lado nossa prioridade, que é a qualidade. O cliente que vem uma vez, ele volta sempre, porque buscamos servir o que há de melhor no mercado. O lançamento desse será o bobozinho de camarão, as moquequinhas servidas com torradas na panela de barro, e a lagosta gratinada”, conta Viviane.

Origens. A família iniciou no ramo gastronômico em 1977, quando o pai de Viviane, o Beto, ficou desempregado, e no verão daquele ano passaram a vender as comidas no carrinho como ambulantes. Depois eles assumiram o quiosque 14, e após a reforma dos quiosques na Praia do Morro, a família assumiu o Quiosque Onze.

“Tudo começou quando meu pai ficou desempregado, e eles começaram com o carrinho, como ambulante. Depois foram para os módulos de fibra, e ele e minha mãe conseguiram assumir um quiosque. Já foi o quiosque do Beto, Beto’s Lanche, era o quiosque 14 antes da reforma da Praia do Morro e após a reforma passou a ser Quiosque Onze”, relembra Viviane.

Para a comerciante, o segredo do sucesso gastronômico está nas mãos da mãe. “O segredo da cozinha vem das mãos da minha mamãe. Como ela fala, tudo é feito com amor. Ela está na cozinha desde 1977. Mesmo quando contratamos alguém, é ela que fica a frente”.

Cardápio. Além das novidades para o verão de 2021, Viviane destaca que o cardápio é extenso. O acarajé de milho verde com recheio de camarão, os bolinhos de aipim de carne, bacalhau e camarão, o quibe árabe, kiebes, juntamente com os peixes fritos movem o dia a dia na cozinha.

“Apesar do novo cardápio, o cliente não deixa de comer o peroá. Nossos clientes costumam dizer que se não comerem nosso peroá frito, eles não viajaram para Guarapari. Então nosso carro chefe continua sendo as porções de peixe frito, o peroá, o camarão. São servidas mais de 30 porções todos os dias”, completa Viviane.

Que para o verão, declara ter somente energias positivas. “Espero que esse verão seja um dos melhores, porque o que a gente passou esse ano foi difícil, de pandemia. Agora, a esperança de um verão surpreendente é o que nos move”.

Serviço

O Quiosque Onze fica próximo a galera do Praia Center, na Praia do Morro, em Guarapari

Clientes podem reservar mesas e pedir os pratos pelo telefone

Funcionamento de 8h às 22h