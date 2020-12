Na última semana, um parto em especial emocionou os profissionais do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis. Nasceu a pequena Ana Luara – filha de um casal deficiente auditivo.

A mãe, Mariane Ramos Pereira, e o pai, Carlos Roberto Lopes, são deficientes auditivos e estavam apreensivos para o nascimento da bebê, mas não sabia como seria a comunicação com a equipe médica e todos os profissionais. Entretanto, a intérprete de libras e conhecida de Mariane, Sandra Calenti, pediu autorização ao hospital para que acompanhasse o parto.

“O HIFA foi parceiro e deu um show de atendimento humanizado. Durante todo o pré parto, parto, em todo o tempo, a Mariane contou com a minha ajuda para promover essa acessibilidade entre ela e a equipe de saúde. Conseguimos transmitir a emoção do parto para a mãe”, contou a intérprete.

A coordenadora de enfermagem da maternidade Poliana Ferreira Campos conta que, no instante em que a equipe realizou o tipo de exame que possibilita ouvir os batimentos cardíacos do feto, puseram o aparelho para que a mãe sentisse as vibrações.

“Foi muito bonito, a comunicação com essa mãe foi toda feita através de sentimentos. A intérprete explicava cada detalhe dos procedimentos e todos ficaram muito emocionados. Mariane pôde sentir o nascimento da filha, a equipe colocou a mão dela no bebê quando estava acontecendo”.