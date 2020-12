Durante lançamento das obras de reforma e entrega da nova estrutura do Aeroporto Municipal na última quarta-feira (16), o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), falou sobre vários temas e sobre os investimentos que pretende fazer na cidade.

O Portal 27 fará algumas matérias mostrando estes temas citados pelo prefeito. Um dos primeiros é sobre o montante de cerca de R$ 200 milhões que o prefeito explicou que estão disponíveis para Guarapari.

Marasmo. Durante seu discurso, o prefeito pediu para os novos vereadores saírem do marasmo. “Eu quero dizer, a todos os vereadores que irão assumir a Câmara Municipal, a partir de janeiro, que a gente não fique mais no marasmo. Que a gente não fique mais paralisado perante tantos projetos maravilhosos que nós encaminhamos à Câmara Municipal de Guarapari e que esses projetos encalharam na prateleira. E não queremos mais isso. Queremos a união de todos, o esforço de todos para que nós possamos realmente aprovar o mais rápido possível todos aqueles projetos que realmente vão desenvolver a cidade de Guarapari”, disse o prefeito.

Empréstimo. Ainda de acordo com ele. “A Caixa Econômica Federal disponibilizou no município de Guarapari cerca de 200 milhões de reais para que nós fizéssemos toda a transformação em nossa cidade. Infelizmente esse projeto ficou parado na Câmara Municipal e nós esperamos agora que esse projeto realmente possa ir para a frente”, explicou.

Investimentos. Ontem (17), em entrevista ao Portal 27 o prefeito falou mais sobre o empréstimo. “Os 200 milhões, eles têm critérios. O Finisa, todo dinheiro que você pega, você tem que trabalhar investimentos. Ele não é dinheiro para custeio, ele é investimento. Porque na medida que você investe, você melhora a cidade. Você melhora as condições das pessoas e você arrecada mais. Guarapari foi o único município a ser oferecido 200 milhões de reais a 0,93% de juros ao ano, diferente de outros municípios. Por quê isso? Porque nós temos um instituto de previdência e nós temos know-how junto a caixa econômica para poder adquirir este empréstimo”, finalizou.

Refis. No discurso, Edson falou sobre o Refis. “O nosso Refis, que é uma coisa importante para que possamos ainda guardar nosso caixa, as finanças do município estão controladas, mas é preciso que a gente melhore ainda mais a nossa receita. Então é necessário o Refis para que a gente possa melhorar todas as finanças do município além do mais dar uma chance àquelas pessoas, as pessoas jurídicas, para que elas possam realmente acertar seus débitos junto à municipalidade. É uma coisa importante que estou falando para os vereadores”, disse.