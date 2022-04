O Jet Mar Lounge traz mais uma grande novidade para os amantes de frutos do mar. Dessa vez o restaurante resolveu inovar trazendo um rodízio de pratos com frutos do mar! Isso mesmo, um rodízio com cinco opções diferentes de pratos com fruto do mar e arroz. O rodízio acontecerá nessa quinta feira (06), a partir das 20h no restaurante localizado em Perocão.

Segundo Renato Ferraz, a ideia surgiu quando ele começou a ser cobrado pelos clientes falando que teriam que voltar várias vezes ao restaurante para provar todo o cardápio. Para ele o rodízio será uma forma de atrair clientes que ainda não conhecem os pratos da casa.

Atualmente o Arroz de Frutos do Mar é um dos pratos mais vendidos na casa, mas além dele o restaurante também oferece o tradicional arroz em 4 outras versões. São elas: Arroz de Sururu, Arroz de Ostras, Arroz de Camarão e o tradicional Arroz de Polvo.

Os interessados podem fazer a reserva das mesas através do contato 27 99756 0396. A quantidade de entradas é limitada e para reservar a mesa é preciso fazer o pagamento de 50% do valor antecipadamente.

Como vai funcionar:

Os pratos serão oferecidos em formato de rodízio passando pela mesa dos clientes que poderão escolher quais pratos querem degustar. Durante o horário estabelecido não existirá limite para a consumação dos pratos oferecidos. O rodízio terá início às 20h e terminará às 23:30h. Bebidas deverão ser pagas a parte.

Renato já adianta que o rodízio deve se tornar semanal e que já pensa em fazer rodízio com outros pratos da casa.

JetMar Lounge

O JetMar Lounge é um restaurante especializado em frutos do mar, localizado à beira do canal da Aldeia de Perocão. O local foi destaque no verão desse ano por trazer para a cidade uma culinária apurada com uma grande variedade de pratos, além de drinks exclusivos. Outro grande ponto do forte do restaurante está em sua localização, com uma vista linda da Aldeia de Perocão, comer uma refeição e tomar um bom drink a beira do canal vendo barcos de pescar indo e voltando do mar se tornaram uma grande atração no local.

Serviço:

Valor: R$59,90

Crianças até 05 anos não pagam

De 05 a 10 anos pagam meia

Pratos oferecidos no rodízio: Arroz de Sururu, Arroz de Ostras, Arroz de Polvo, Arroz de Carmaão e Arroz de Frutos do Mar

Data: 07 de Abril

Horário: 20:00 até 23:30h

Reservas: 27 99756 0396

Instagram: https://www.instagram.com/jetmarlounge/