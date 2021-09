A Comissão Municipal de Eventos (Comune) de Vila Velha retornou a receber solicitações para a realização de eventos na cidade. Devido ao mapa de baixo risco para Covid-19 no Estado, o novo decreto estadual liberou a realização de eventos sociais para até 600 pessoas. Para dar entrada no requerimento, a organização pode verificar aqui as informações necessárias.

Responsável por deferir ou indeferir eventos protocolados na Prefeitura de Vila Velha, a Comune estabelece condicionantes para a realização dessas festividades. O foco, de acordo com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, é tomar todos os cuidados em relação ao seguimento dos protocolos sanitários de controle e prevenção da Covid-19. A Comune realiza a análise das solicitações em conjunto com outras secretarias da Administração municipal.

De acordo com o Decreto nº 190/21, publicado no Diário Oficial do Município no dia 14 de maio de 2021, solicitações para eventos de grande e médio porte devem ser protocoladas 120 dias antes da realização dos mesmos. Os requerimentos dos demais eventos devem ser feitos com 60 dias de antecedência.