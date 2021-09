O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), apresentou a Unidade Móvel de Educação Sanitária e Ambiental, durante o evento de comemoração ao aniversário de 60 anos do Parque Nacional do Caparaó, que aconteceu entre os dias 09 e 11 de setembro, na Portaria Capixaba do Parque.

Durante o evento, os visitantes puderam conhecer as novidades no estande do Idaf que, além da Unidade Móvel, apresentou um jogo de trilha gigante para a criançada, com informações sobre a importância da defesa agropecuária e do meio ambiente. O estande foi o ponto de encontro do público com as equipes da Gerência de Educação Sanitária e Ambiental, da Gerência Local de Guaçuí e do Posto de Atendimento de Dores do Rio Preto para troca de informações sobre o Instituto e temas importantes como a raiva em herbívoros, a inspeção de produtos de origem animal e a defesa agropecuária.

De acordo com o diretor-presidente do Idaf, Mário Louzada, a Unidade Móvel amplia ainda mais o contato do Instituto com a sociedade: produtores rurais, instituições de ensino, sindicatos e municípios. “Estamos buscando promover a educação sanitária e ambiental a fim de que, por meio do conhecimento, a população adote atitudes sustentáveis em defesa do meio ambiente, se atente à importância da sanidade dos alimentos de origem animal e vegetal que consome, pratique a agropecuária sustentável, entre outros”, disse Louzada.

Criada pela Gerência de Educação Sanitária e Ambiental (Geduc), a Unidade Móvel passará por várias cidades do Estado é o que explicou a gerente de Educação Sanitária e Ambiental, Andressa Fernandes. “Em função da pandemia, as atividades educativas presenciais ficaram restritas, a Unidade Móvel marca o retorno dessas atividades. Levaremos o Idaf, que já é presente em todo o Estado, a eventos, escolas e comunidades, para dialogar sobre a produção e o consumo sustentável e a importância das boas práticas sanitárias na agropecuária”, afirmou.