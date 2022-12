A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), realizará a tradicional Cantata de Natal amanhã, quarta-feira (21), às 20 horas, na antiga Matriz Nossa Senhora da Conceição, no Centro da cidade.

Neste ano de 2022, o evento traz a volta dos personagens do espetáculo “Tempo e História”, desta vez, trazendo o tema “Há uma luz!”. Para o maestro Inárley Carletti, o espetáculo é uma mensagem de esperança. “Em tempos difíceis o espetáculo nos alerta para uma vida com mais empatia”. O musical, escrito pelo próprio Inarley, está em turnê pelo Estado, “É inédito e composto por um grupo de atores, cantores solistas, grande coro e Orquestra Câmara Fâmuli de Vitória”, destacou.

A secretária de turismo, Helione Bacovis , ressalta que a Cantata de Natal, se tornou uma tradição no nosso município. “ Visto que a cada ano se aprimora, a Cantata sempre surpreende e emociona todas as famílias e visitantes que prestigiam o evento. A secretária também relata que este ano o evento contará com a participação de aproximadamente 70 moradoras da localidade que estão participando de ensaios por meio de oficinas organizadas pela Associação de Amigos da Música”, concluiu.

Vale ressaltar que a decoração de natal da cidade pode ser contemplada em diversos pontos da cidade e conta com estrelas, árvores de Natal, anjos e outros enfeites alusivos à comemoração do nascimento de Jesus Cristo.

*Por Prefeitura Municipal de Guarapari