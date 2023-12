Na manhã deste sábado (02), ocorreu o encontro dos filiados e filiadas do PSB, com a presença do presidente nacional do partido, Carlos Siqueira, no qual foi reafirmada a pré-candidatura do deputado estadual Tyago Hoffmann à prefeitura de Vitória.

“O PSB tem que ter candidatura na capital, porque Vitória deixou de ser exemplo de políticas públicas. Vitória sempre foi luz, e hoje esta luz está apagada. Nós vamos trabalhar para reconectar Vitória com o desenvolvimento do Espírito Santo, que acontece graças ao governador Renato Casagrande. Precisamos trazer Vitória para o lugar de protagonismo. Pra ser prefeito de Vitória, nós temos que inovar, trazer políticas inovadoras. Quero dizer que aceito o desafio do partido para me lançar como pré-candidato a prefeito de Vitória”, disse Hoffmann.

Além da presença virtual do governador Renato Casagrande e outras autoridades dos diretórios estadual e municipal, o evento contou com a ilustre presença do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que veio à Vitória especialmente para participar deste momento tão importante para o partido.

Siqueira afirmou ter convicção da capacidade de Tyago para concorrer à prefeitura da capital, demonstrando total confiança no trabalho exercido pelo deputado, que já possui uma vasta experiência na gestão pública, tendo em vista que foi super-secretário de Governo.