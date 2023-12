Na noite desta sexta-feira, o Maxime Centro Educacional foi palco de uma emocionante cerimônia de formatura que marcou o encerramento de mais um ciclo na vida dos estudantes. A celebração reuniu familiares, amigos e educadores para homenagear os formandos do 9° ano do Ensino Fundamental e do 3° ano do Ensino Médio.

A atmosfera estava carregada de expectativas e emoções enquanto os alunos das duas turmas aguardavam ansiosamente pelo momento de receberem seus diplomas. A trajetória desde o maternal I até a conclusão dessas etapas importantes foi destacada pelo diretor Pedro Henrique, que expressou sua satisfação ao testemunhar o crescimento e desenvolvimento dos estudantes.

“Para nós é muito gratificante ver alunos que estudam conosco desde o maternal I e hoje entregarmos, no caso do 3° ano, para a sociedade e para o mundo, pessoas do bem. Prontos para entrar em qualquer universidade do Brasil e preparados para enfrentar a vida. E o 9° ano, gratificante também, eles terminarem um ciclo importante de suas vidas e iniciarem um novo que é o Ensino Médio”, declarou Pedro Henrique, um dos diretores da escola.

A diretora Mary Lucy também emocionou a todos com suas palavras, ressaltando o papel fundamental desempenhado por cada aluno na construção da história da escola. “Todos fazem parte da história dessa escola. Para as famílias é um dia marcante. Não somente porque se encerra uma etapa na vida escolar de seus filhos, mas principalmente, porque se abrem novos horizontes, vislumbrando novas oportunidades. Para nós professores, coordenação e direção, também é um dia especial. Afinal, ensinamos muito e aprendemos muito também. Aprendemos acima de tudo, que vocês não foram apenas nossos alunos, foram um pouco nossos filhos nesta caminhada. E nós estamos orgulhosos de vocês”, discursou ela.

O evento foi marcado por momentos de descontração, homenagens e, é claro, muita alegria. As famílias vibraram ao verem seus entes queridos atravessando o palco para receberem os merecidos diplomas. A noite culminou não apenas com a conclusão de uma etapa acadêmica, mas também com a promessa de novos desafios e conquistas para esses jovens que agora seguem adiante, prontos para enfrentar o mundo.